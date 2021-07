Hrvaška policija prijela tatu s ponarejenimi slovenskimi dokumenti

Zagreb/Poreč, 22. julija - Policija v Poreču v hrvaški Istri je zaradi več kaznivih dejanj tatvine in ponarejanja dokumentov prijela moškega srednjih let, ki se je policistom predstavil kot 59-letni slovenski državljan, a so ugotovili, da so njegovi dokumenti ponarejeni. Moškega so prijeli, potem ko so ga zadržali gosti kampa pri Poreču, ker je brskal po njihovih stvareh.