AT&T presegel pričakovanja s četrtletnim dobičkom in prihodki

New York, 22. julija - Ameriški komunikacijski in medijski velikan AT&T je v drugem četrtletju letošnjega leta s poslovnimi rezultati presegel pričakovanja analitikov tako z rastjo dobička kot prihodkov. Slednji so od drugega četrtletja lani narasli za 7,6 odstotka na 44 milijard dolarjev. Wall Street je pričakoval manj kot 43 milijard dolarjev.