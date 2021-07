Na Pomurskem sejmu pripravljeni na avgustovski sejem Agra

Gornja Radgona, 22. julija - Na Pomurskem sejmu ocenjujejo, da epidemične razmere v Sloveniji in sosednjih državah omogočajo sejem Agra v živo, zato so nanj pripravljeni. Sejem bo v Gornji Radgoni od 21. do 26. avgusta, bo pa drugačen kot prejšnja leta, so povedali ob današnji predstavitvi rezultatov ocenjevanj vin, ki je 47. potekalo v okviru Agre.