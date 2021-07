Ljubljanska borza z rastjo indeksa SBI TOP

Ljubljana, 22. julija - Ljubljanska borza je današnje trgovanje končala z 0,12-odstotno rastjo indeksa najpomembnejših podjetij SBI TOP. Borzni posredniki so sklenili za 688.179 evrov poslov, največ zanimanja je bilo za delnice Krke in Petrola. Delnice Krke so bile sicer edine, ki so v današnjem trgovanju izgubile na vrednosti.