V Galeriji Gallery happening in razstava Ane Jagodic

Ljubljana, 22. julija - V Galeriji Gallery drevi vabijo na happening in odprtje razstave Ane Jagodic z naslovom Galerijska vročica 2021. Kot so zapisali, bo razstava prisotne popeljala "skozi kreativno nevihto, ki bo osvežila institucionalni svod z umetniškimi kosi, do katerih ne bodo ostali ravnodušni". Razstava bo ob predhodni najavi na ogled do 5. avgusta.