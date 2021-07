Zanimanje za plačilo z novimi boni za pomoč gospodarstvu se krepi (tema)

pripravili dopisniki STA

Ljubljana/Novo mesto/Celje/Maribor, 22. julija - Po skoraj tednu dni, odkar so na voljo novi boni za pomoč gospodarstvu, ki so unovčljivi v turizmu, gostinstvu, kulturi in športu, se zanimanje zanje krepi. Ponekod so imeli z njihovim unovčevanjem prve dni nekaj težav, nekateri ponudniki so določili najnižji unovčljivi znesek. Veliko zanimanja zanje je tudi pri nakupu knjig in šolskega gradiva.