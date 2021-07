American Airlines s prvim donosnim četrtletjem po izbruhu pandemije

New York, 22. julija - Za ameriško letalsko družbo American Airlines je letošnje drugo četrtletje prvo donosno četrtletje po izbruhu pandemije covida-19. Kot so danes sporočili iz družbe, so ustvarili 19 milijonov dolarjev dobička, potem ko so v enakem obdobju lani beležili 2,1 milijarde dolarjev izgube.