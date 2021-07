WHO opozarja na dolgoročne posledice covida-19 na duševno zdravje

Atene, 22. julija - Vpliv pandemije covida-19 na duševno zdravje bo po oceni Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) dolgoročen in daljnosežen. Strokovnjaki in voditelji, ki so se zbrali na dvodnevnem srečanju v Atenah, so zato pozvali k ustreznim ukrepom, poroča francoska tiskovna agencija AFP.