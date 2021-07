DeSUS septembra na klavzuri tudi o odnosu med stranko in poslanci ter volitvah 2022

Ljubljana, 22. julija - Izvršni odbor DeSUS se je danes sestal prvič po tistem, ko je Ljubo Jasnič junija prevzel vodenje stranke. Obravnavali so nekaj aktualnih tem in se dogovorili za klavzuro v začetku septembra. Na slednji se bodo posvetili trem temam, in sicer aktivnostim stranke, odnosu med stranko in njenimi poslanci ter volitvam prihodnje leto.