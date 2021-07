Na Hrvaškem tudi letos med turistično sezono slovenski policisti

Zagreb, 22. julija - Na Hrvaškem tudi letos svoje delo opravljajo trije slovenski policisti, ki bodo ob vrhuncu turistične sezone pomagali hrvaškim policistom pri postopkih s slovenskimi državljani. Slovenski policisti, ki bodo v pomoč tudi slovenskim turistom, so razporejeni v Pulju ter na otokih Krk in Pag. Na Hrvaškem bodo do sredine avgusta.