Objavljen razpis za program Life za leto 2021

Ljubljana, 22. julija - Evropska komisija je objavila razpis za program Life za leto 2021. Za sofinanciranje je namenjenih 580 milijonov evrov, in sicer za štiri vsebinska področja: narava in biotska raznovrstnost, krožno gospodarstvo in kakovost življenja, blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje ter prehod na čisto energijo.