Poletni večeri prinašajo na Goriško deseti festival Glasbe sveta

Nova Gorica, 22. julija - Med 28. julijem in 6. avgustom se na Goriškem obeta šest koncertov, združenih v čezmejni festival Glasbe sveta. To je že deseta izvedba festivala, tretjič bo potekal na slovenski in italijanski strani državne meje. Vsak izmed organizatorjev, tako KUD Morgan kot društvo Circolo Controtempo, bosta pripravila več koncertov.