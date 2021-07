Daimler predstavil načrte za popoln prehod na električna vozila do leta 2030

Frankfurt, 22. julija - Nemški avtomobilski proizvajalec Daimler bo do konca desetletja namenil 40 milijard evrov za popoln prehod na električna vozila znamke Mercedes-Benz. Kot so danes sporočili iz podjetja, bodo do leta 2025 razvili električno različico vseh modelov in odprli osem proizvodnih obratov za baterije, ki bodo omogočile prehod.