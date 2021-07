Slovenska kmečka zveza pri SLS za večjo samooskrbo

Ljubljana, 22. julija - Cilj nove evropske skupne kmetijske politike mora po prepričanju Slovenske kmečke zveze pri SLS iti v smeri večje pridelave hrane, zagotavljanja prehranske varnosti, večje samooskrbe in večje spodbude, da mladi ostanejo na kmetijah. Politika mora biti enostavna in pregledna in ne sme biti birokratska, so prepričani.