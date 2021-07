Na štajerski avtocesti hujša prometna nesreča

Celje, 22. julija - Na avtocesti med Celjem in Mariborom se je izven naselja Ljubečna okoli 9.20 zgodila prometna nesreča, v kateri so bila udeležena tri tovorna vozila. Zaradi posledic silovitega trčenja je na kraju nesreče umrl 51-letni slovenski voznik tovornega vozila. Druga dva voznika, državljana BiH, v nesreči nista bila poškodovana, so sporočili s PU Celje.