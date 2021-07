Proti Mariboru sta zaprta tudi uvoza Celje center in Celje vzhod. Promet je preusmerjen na regionalno cesto

Celje-Vojnik-Slovenske Konjice ali Celje-Proseniško-Dramlje. Nastal je daljši zastoj med priključkoma Žalec in Celje center.

Zastoj je na cesti Lesce-Bled.

Na mejnih prehodih Gruškovje in Jelšane je za osebna vozila pri vstopu čakalna doba do ene ure, na mejnih prehodih Obrežje, Dragonja in Starod pa do pol ure.

Na mejnih prehodih Gruškovje in Jelšane je za osebna vozila čakalna doba tudi pri izstopu in sicer približno pol ure.

Na mejnem prehodu Obrežje je za tovorna vozila pri vstopu čakalna doba pol ure.

Danes od 20. ure do 25. julija bo v Ljubljani zaprta Bleiweisova cesta od križišča s Tržaško cesto do Tobačne ulice. Obvoz bo po Šubičevi ulici, Slovenski in Aškerčevi cesti.

Na ljubljanski severni obvoznici je med Bežigradom in Novimi Jaršami oviran promet zaradi obnove vozišča.

Na dolenjski avtocesti je med Obrežjem in Drnovim promet urejen po polovici avtoceste dvosmerno. Zaprto je tudi počivališče Čatež proti Ljubljani.

Podatki o trajnejših zaporah cest: www.promet.si