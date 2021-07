Voznik pobegnil pred policisti in izgubil oblast nad vozilom

Novo mesto, 22. julija - Na območju mirnopeške ceste so policisti v sredo s svetlobnimi in zvočnimi signali ustavljali voznika osebnega vozila. Kršitelj je nadaljeval z vožnjo in se zaradi neprilagojene hitrosti v ovinku prevrnil. Zaradi kršitev mu bodo izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.