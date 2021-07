Cepljenje proti covidu-19 tudi v romskem naselju Žabjak-Brezje

Novo mesto, 22. julija - Na pobudo romskega društva Romani Union iz Murske Sobote in Društva za razvijanje prostovoljnega dela, ki v novomeškem romskem naselju Žabjak-Brezje vodi dnevni center za otroke, so tam v sredo pripravili zdravstveni delavnici in cepljenje proti covidu-19. Cepilo se je osem tamkajšnjih prebivalcev, zanimanje za cepljene je bilo sicer večje.