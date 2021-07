Odpoklic sladoleda Quartissimo s popravkom roka uporabnosti

Odpoklican je sladoled Royal (pistacija, gozdni sadeži, jogurt, malaga) z roki uporabnosti 16. marec 2023 in 21. april 2023 (IN NE 15. marec 2023 in 20. april 2023, kot je bilo navedeno v sredinem odpoklicu) z lot številkami 1276304001 in 1278718001. Sladoled z rokom uporabnosti 16. marec 2023 in lot številko 1276309001 je bil v prvotnem odpoklicu naveden pravilno.

Več informacij je kupcem na voljo od ponedeljka do sobote med 8. in 20. uro (razen praznikov) na telefonski številki 01/83 46 600 in na elektronskem naslovu info@hofer.si, so še sporočili iz podjetja Hofer.