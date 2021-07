Ifo: Pandemija ni imela večjega vpliva na zaposlovanje mladih v Nemčiji

München, 25. julija - Pandemija covida-19 na zaposlovanje mladih v Nemčiji skoraj ni imela vpliva, kaže analiza podatkov OECD, ki jo je opravil münchenski inštitut Ifo. Med septembrom 2019 in marcem 2020 se je brezposelnost med mladimi, starimi od 15 do 24 let, po podatkih OECD v povprečju povečala za več kot 50 odstotkov, v Nemčiji pa je bila zelo majhna.