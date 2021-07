Letošnjo nagrado Darka Bratine prejme Peter Zeitlinger

Gorica/Nova Gorica, 22. julija - V času filmskega festivala Poklon viziji bo Kinoatelje nagrado Darko Bratina 2021 podelil direktorju fotografije Petru Zeitlingerju. Njegov način oblikovanju filmske govorice sega v same začetke medija filma, piše v utemeljitvi nagrade. Festival bo med 18. in 22. oktobrom potekal v več mestih: obeh Goricah, Trstu, Izoli, Špetru, Vidmu in Ljubljani.