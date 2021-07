Pandemija covida-19 znižala pričakovano življenjsko dobo v ZDA

New York, 22. julija - V ZDA se je lani pričakovana življenjska doba predvsem zaradi pandemije covida-19 znižala za leto in pol, in sicer z 78,8 na 77,3 leta. To je največji padec pričakovane življenjske dobe v ZDA na letni ravni po drugi svetovni vojni, je sporočil Center za nadzor nad nalezljivimi boleznimi (CDC).