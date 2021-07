Finance o poslovnih conah v Sloveniji (22. 7.)

Ljubljana, 21. julija - Teja Grapulin v komentarju Imamo več kot 650 poslovnih con in še dajemo evropski denar za nove piše o poslovnih conah v Sloveniji. Poudarja njihovo relativno majhno izkoriščenost in se sprašuje o smiselnosti in učinkovitosti naložb vanje ter kaj bodo te prinesle v prihodnosti.