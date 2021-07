Migranti v Belgiji po skoraj dveh mesecih končali gladovno stavko

Bruselj, 21. julija - Več kot 400 migrantov v Belgiji je danes po skoraj dveh mesecih končalo gladovno stavko, s katero so želeli vlado opozoriti na njihovo situacijo in pozvali k izdaji dovoljenj za bivanje. Migranti so namreč danes na srečanju z vladnim predstavnikom sklenili dogovor, je poročala belgijska tiskovna agencija Belga.