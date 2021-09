Začenja se ponovljeno sojenje v zadevi z odrezano roko

Ljubljana, 6. septembra - Leto dni po izreku obsodilne sodbe se domnevni poskus zavarovalniških goljufij z zaigrano delovno nesrečo in odrezano roko vrača na sodišče. Višji sodniki so obsodbo razveljavili in vrnili v ponovno sojenje, ker da dejansko stanje glede mehanizma nastanka poškodbe roke pri prvoobtoženi Juliji Adlešič ni dovolj razčiščeno.