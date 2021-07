Na gradu Snežnik začetek največjega Plavajočega gradu doslej

Loška dolina, 22. julija - Na Gradu Snežnik se bo drevi s spektaklom 70-članske skupine Etno Histeria World Orchestra in pihalnega orkestra Kovinoplastike Lož ter drugimi gosti začel mednarodni festival Plavajoči grad. Festival bo v deveti, doslej največji izvedbi, do nedelje ponudil več kot 120 glasbenih skupin in 400 umetnikov z vsega sveta. Vstopnice so še na voljo.