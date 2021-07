Odpoklic bio sadnega kefirja in sladoleda Quartissimo

Ljubljana, 21. julija - Podjetje Hofer je iz prodaje odpoklicalo bio sadni kefir vrste jagoda, breskev in banana ter sladoled Quartissimo vrste Royal proizvajalcev Kele & Kele in Ljubljanske mlekarne, saj obstaja možnost, da je v izdelkih prisoten etilen oksid.

Številka izdelka bio sadni kefir (500 gramov) je 55732. Odpoklicane so bile vrsta breskev in jagoda, z roki uporabnosti 24. in 26. julij 2021 ter 1., 3. in 7. avgust 2021 ter vrsta banana z roki uporabnosti 1., 3. in 7. avgust 2021.

Številka izdelka sladoled Quartissimo (1,8 litra) je 32632. Odpoklicana je bila vrsta Royal (pistacija, gozdni sadeži, jogurt, malaga) z roki uporabnosti 15. in 16. marec 2023 ter 20. april 2023. Lot oznake odpoklicanih izdelkov so 1276304001, 1276309001 in 1278718001.

Izdelka sta bila v redni prodaji v vseh trgovinah Hofer v Sloveniji, vendar so serije z omenjenimi podatki

izločili iz prodaje. Kupci lahko izdelek vrnejo v katerokoli trgovino Hofer, kjer jim bodo kupnino povrnili tudi brez predložitve računa.

Več informacij je na voljo od ponedeljka do sobote med 8. in 20. uro (razen praznikov) na telefonski številki 01/8346600 in na e-naslovu info@hofer.si, so še sporočili iz podjetja Hofer.