Japonska preverja morebitno zlorabo osebnih podatkov kupcev vstopnic za OI

Tokio, 21. julija - Po poročanju japonskega Kyodo News je pred olimpijskimi igrami v Tokiu prišlo do večje zlorabe osebnih podatkov, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Na medmrežju so se znašla uporabniška imena in gesla kupcev vstopnic za olimpijske in paraolimpijske igre v Tokiu. Te bodo sicer po zadnji odločitvi v celoti potekale brez gledalcev.