Vreme: Ponoči predvsem na severozahodu povečana oblačnost

Ljubljana, 21. julija - Ponoči se bo predvsem na severozahodu oblačnost povečala. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Primorskem do 18 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V četrtek bo delno jasno. Več oblačnosti bo na severozahodu, kjer bodo zlasti v hribih popoldne posamezne nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na petek. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj Celzija.

Obeti: V petek bo zjutraj in dopoldne spremenljivo oblačno, možne bodo kratkotrajne plohe in nevihte. Popoldne se bo zjasnilo, v hribovitem svetu severne in zahodne Slovenije bo še možna kakšna nevihta. V soboto kaže na večinoma sončno in vroče vreme. Zapihal bo jugozahodni veter.

Vremenska slika: Od severozahoda se je nad srednjo Evropo razširilo območje visokega zračnega tlaka. Z vetrom severnih smeri priteka k nam bolj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: V četrtek bo večinoma sončno, več oblačnosti bo na območju Alp, kjer bodo popoldne možne posamezne nevihte.