Sindikat novinarjev od vlade pričakuje takojšnje plačilo zapadlih obveznosti do STA

Ljubljana, 21. julija - V Sindikatu novinarjev Slovenije pozdravljajo odločitev upravnega sodišča, ki je ugodilo zahtevi STA in začasno zadržalo izvrševanje uredbe o opravljanju javne službe STA. Od vlade in Ukoma pričakujejo, da bosta nemudoma plačala zapadle obveznosti do STA in s tem izvršila določbe zakona o STA in sedmega protikoronskega zakona.