Na fakultetah s programi računalništva za obvezen predmet računalništva v šolah

Ljubljana/Maribor/Koper, 21. julija - Dekani fakultet, ki izvajajo študijske programe računalništva in informatike, podpirajo vladno odločitev o uvedbi obveznega predmeta računalništva in informatike v osnovne in srednje šole. To bo omogočilo dodano vrednost v vsakem poklicu in pri vsaki človekovi dejavnosti ter digitalizacijo družbe in razvoj novih vrhunskih tehnologij, menijo.