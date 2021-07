Skupina Coldplay oktobra z novim albumom Music of the Spheres

London, 22. julija - Britanska skupina Coldplay je na svoji uradni spletni strani napovedala izid novega albuma Music of the Spheres, ki je predviden za 15. oktober. Obenem je najavila tudi skladbo Coloratura, ki jo bodo oboževalci lahko slišali že v petek. To bo zadnja, 12. skladba na albumu, ki že ima sedem razkritih naslovov.