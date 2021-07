Liverpool izbrisan z Unescovega seznama

Liverpool, 21. julija - Člani odbora za svetovno dediščino Organizacije Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (Unesco) so danes izglasovali izbris obrežja mesta Liverpool s seznama svetovne naravne in kulturne dediščine. Presodili so namreč, da razvojni načrti mesta, ki vključujejo gradnjo nogometnega stadiona, ogrožajo vrednote kulturne dediščine.