V Sloveniji utopitev malo, ob obisku kopališč naj vsak poskrbi za svojo varnost

Ljubljana, 21. julija - Rekreacija na, v in ob vodi ugodno vpliva na zdravje in dobro počutje, vendar je treba vedeti, da je lahko voda tudi izredno nevarna, opozarja Mojca Zupan z Uprave RS za zaščito in reševanje. Kot je poudarila, lahko za lastno varnost največ naredi vsak sam. Število utopitev se sicer iz leta v leto zmanjšuje, v povprečju jih zabeležijo 11 letno.