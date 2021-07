Ljubljana, 21. julija - Glavni tajnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) Branimir Štrukelj bo danes ob 13. uri na dvorišču ob sedežu sindikata na Oražnovi 3 predstavil stališča sindikata do uredbe o testiranju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju na novi koronavirus, so sporočili iz Sviza. (STA/AVDIO)