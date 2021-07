Na spletni dražbi dela, ki jih je za Davida Bowieja izdelal Edward Bell

Birmingham, 22. julija - Na spletni dražbi bodo vse do 1. avgusta na voljo dela, ki jih je za slovitega glasbenika izdelal umetnik Edward Bell. Med drugim je naprodaj umetnikov osnutek za naslovnico albuma Scary Monsters (and Super Creeps). Na dražbi bodo tudi druge Bellove umetnine, skice, portreti, skulpture in slike, ki jih je ustvaril za Bowieja.