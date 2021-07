Razmere na slovenskih cestah ob 12.15 uri

Ljubljana, 21. julija - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste zaradi del na štajerski avtocesti med Trojanami in Blagovico proti Ljubljani nastajajo zastoji.

En kilometer in pol dolg zastoj je na podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški.

Zastoji so tudi na cesti Lesce-Bled.

Na primorski avtocesti zaradi poškodovanega vozišča pri počivališču Lom, pred Logatcem, proti Ljubljani oviran promet na voznem pasu.

Okvara vozila ovira promet na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter na gorenjski avtocesti v predoru Šentvid proti Kosezam.

Na mejnem prehodu Dragonja je za osebna vozila pri vstopu čakalna doba več kot dve uri, na mejnem prehodu Sečovlje med eno in dve uri, na mejnem prehodu Jelšane do ene ure in na mejnem prehodu Gruškovje približno pol ure.

Na mejnem prehodu Gruškovje je za osebna vozila pri izstopu čakalna doba med eno in dve uri, na mejnem prehodu Obrežje pa približno pol ure.

Na mejnem prehodu Gruškovje je za tovorna vozila pri vstopu čakalna doba eno uro, na mejnem prehodu Obrežje pa med eno in dve uri.

Danes bo zaradi del do 18. ure med Kropo in Jamnikom zaprta regionalna cesta Lipnica-Kropa-Rudno.

Na ljubljanski severni obvoznici je med Bežigradom in Novimi Jaršami oviran promet zaradi obnove vozišča.

Na dolenjski avtocesti je med Obrežjem in Drnovim promet urejen po polovici avtoceste dvosmerno. Zaprto je tudi počivališče Čatež proti Ljubljani.

Podatki o trajnejših zaporah cest: www.promet.si