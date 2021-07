V torek potrdili 111 okužb z novim koronavirusom

Ljubljana, 21. julija - V torek so opravili 1807 PCR testov in pri tem potrdili 111 okužb z novim koronavirusom, je objavila vlada. To je najvišje potrjeno število okužb na dan po 15. juniju. V bolnišnicah zdravijo 27 covidnih bolnikov, od tega jih osem potrebuje intenzivno zdravljenje. V torek ni umrl noben covidni bolnik.