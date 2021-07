Ljubljanska borza: SBI TOP dopoldne z rastjo

Ljubljana, 21. julija - Indeks SBI TOP je v dopoldanskem delu trgovanja na Ljubljanski borzi pridobil 0,30 odstotka. Nad gladino so ga potisnile predvsem delnice NLB, ki se dražijo za več kot dva odstotka, Krke, Petrola in Pozavarovalnice Sava. Promet je bil v dopoldanskem času skromen, največ poslov so vlagatelji zaenkrat ustvarili z delnicami Zavarovalnice Triglav.