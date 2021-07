Hude poplave na Kitajskem povzročile kaos in vzele 16 življenj

Peking, 21. julija - Več kot deset mest v kitajski provinci Henan v osrednjem delu države, vključno s prestolnico Henana Zhengzhou, so v zadnjih dneh prizadele rekordne padavine, ki so jim sledile uničujoče poplave. Skoraj 200.000 ljudi so evakuirali z njihovih domov, 12 jih je umrlo, ko je voda zalila podzemno železnico. Iz mesta Gongyi poročajo o štirih žrtvah.