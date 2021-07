Cene industrijskih izdelkov junija še naprej rasle

Ljubljana, 21. julija - Cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih še naprej rastejo. Junija so se po podatkih državnega statističnega urada na mesečni ravni okrepile za 1,3 odstotka, na letni ravni pa za 4,8 odstotka. V prvi polovici leta so se cene zvišale za 4,3 odstotka, pri čemer so se najbolj podražile surovine, za 7,4 odstotka.