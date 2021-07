Za novo šolsko leto prenovljena publikacija z razlago modelov pouka

Ljubljana, 21. julija - Na novo šolsko leto, ki bo najverjetneje zaznamovano z novim epidemičnim valom, se na pristojnem ministrstvu in zavodu za šolstvo pripravljajo s prenovljeno in razširjeno publikacijo z razlago modelov organizacije vzgojno-izobraževalnega procesa, vezanih na epidemiološko stanje. Za vzgojitelje in učitelje pa bodo potekala tudi usposabljanja.