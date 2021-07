Tudi v Izraelu več okužb z novim koronavirusom in strožji ukrepi

Jeruzalem, 21. julija - Tudi v Izraelu v zadnjem času beležijo velik porast okužb z novim koronavirusom, zato so tam danes v veljavo stopile nove omejitve. Te veljajo predvsem za velike dvorane in prireditve z več kot sto udeleženci v zaprtih prostorih. Na njih bodo smeli odslej sodelovati le cepljeni, prebolevniki in osebe z negativnim testom na novi koronavirus.