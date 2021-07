Rekonstrukcija glavne ceste Zidani Most - Radeče v polnem teku

Radeče, 21. julija - Gradbena dela v okviru rekonstrukcije 1,2 kilometra glavne ceste Zidani Most - Radeče so v polnem teku. Trenutno je na gradbišču izveden posek dreves in grmovja po celotni trasi ceste, na začasno traso je prestavljen telekomunikacijski vod, izvedeni so tudi zaščita gradbene jame in vsi s projektom predvideni piloti ter armirano-betonske grede.