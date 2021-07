Novartis v drugem četrtletju z rastjo prihodkov in dobička

Zürich, 21. julija - Švicarski farmacevtski velikan Novartis je v drugem letošnjem četrtletju zabeležil rast čistega dobička in prihodkov. Kot so pojasnili v skupini, pod okrilje katere sodi tudi slovenski Lek, so dobri poslovni rezultati posledica obnove zalog, ki so jih njihovi kupci močno načeli v času zaprtja javnega življenja zaradi pandemije covida-19.