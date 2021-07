EU, ZDA in Rusija nasprotujejo ponovnemu odprtju Varoše

Bruselj/Washington/Moskva/London/Nikozija, 21. julija - Evropska unija, ZDA, Velika Britanija in Rusija so kritizirale torkove izjave turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdogana, da se lahko mirovni pogovori o prihodnosti razdeljenega Cipra nadaljujejo le na podlagi dveh držav, in še posebej ponovno odpiranje "mesta duhov" Varoše pod nadzorom ciprskih Turkov.