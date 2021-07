Večer o poročilu o vladavini prava v EU (21. 7.)

Maribor, 21. julija - Vojislav Bercko v komentarju Rumeni karton piše o poročilu o vladavini prava v EU, kjer se je v slabi luči skupaj z Madžarsko in Poljsko znašla tudi Slovenija. Spisek vseh grehov, ki so jih pripisali naši državi, je dolg, med drugim so izpostavili kršenje medijske svobode, udrihanje po sodstvu in neimenovanje evropskih delegiranih tožilcev.