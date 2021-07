V Škofji Loki razstava Simona Mlakarja To je naše vesolje

Škofja Loka, 21. julija - Loški muzej drevi ob 18. uri v Galeriji Ivana Groharja v Škofji Loki odpira razstavo Simona Mlakarja To je naše vesolje. Prostorska instalacija vsestranskega likovnega ustvarjalca ponuja vizualizacijo poglobljenih razmišljanj o nastanku vesolja in individualno interpretacijo vzpona ter možnega zatona naše galaksije in civilizacije.