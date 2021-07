Na igrah osem novih koronskih primerov, tudi med športniki

Tokio, 21. julija - Organizatorji poletnih olimpijskih iger Tokio 2020 so v današnjem dnevnem poročilu navedli, da so dan pred slovesnim odprtjem iger odkrili novih osem pozitivnih primerov na novi koronavirus. Med pozitivnimi je tudi eden športnik, ki pa ne biva v olimpijski vasi, so poudarili.