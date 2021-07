Raziskava: Zaradi pandemije brez vsaj enega skrbnika 1,5 milijona otrok

New York, 21. julija - Približno 1,1 milijona otrok po svetu je zaradi posledic pandemije novega koronavirusa med marcem 2020 in aprilom letos izgubilo vsaj enega starša ali starega starša, ki je skrbel za njih. Če temu prištejemo še izgubo starejših sorodnikov, ki so živeli v skupnem gospodinjstvu z otroki, je skrbnika izgubilo več kot 1,5 milijona otrok.